Hier ist alles unverpackt

Müsli, Nudeln, Hülsenfrüchte: Neues Geschäft eröffnet am 5. August in Enger

Enger

Endspurt in den ehemaligen Geschäftsräumen vom Installationsbetrieb Zacharias in der Steinstraße: Am 5. August eröffnet die Pur:Produkt gGmbH Engers ersten Unverpacktladen. Auf 50 Quadratmeter Fläche werden dann Obst und Gemüse und diverse andere (vegane) Produkte in Bio-Qualität angeboten.

Von Daniela Dembert