„Hier ist das Publikum zum Glück treu“

Blutspenden in Coronazeiten – das funktioniert besser, als mancher denkt. Das gilt für den Ablauf vor Ort genauso wie für die Spendenbereitschaft zu Pandemiezeiten insgesamt. Was nicht heißt, dass der DRK-Blutspendedienst West nicht trotzdem vor großen Herausforderungen steht.

Blutspenden in der Pandemie: Weniger das Virus als vielmehr Corona-Lockerungen lassen Zahlen einbrechen

Das hat Sprecher Stephan Küpper im Vorfeld des nächsten Spendetermins in Werther am Donnerstag, 17. Februar, erläutert. Im Kreis Gütersloh, das bestätigt er gern, habe das Deutsche Rote Kreuz ein treues Publikum an Blutspendern. 16.158 waren es 2021, das sind ein Prozent weniger als im ersten Corona-Jahr 2020. Zum Vergleich: 2019 erschienen 17.230 Spender. Andernorts seien zum Teil ganz andere Rückgänge zu verbuchen gewesen, berichtet Küpper.