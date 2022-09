Hier starben zwei ihrer Töchter

Schieder-Schwalenberg

Kurz nach 20 Uhr am Strand der Cala Mandia an der Ostküste Mallorcas. Die Dämmerung bricht herein, es weht eine steife Brise. Im Sand sitzt Anja Paeschke aus Schieder-Schwalenberg und schaut auf die bewegte See. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt, ein Zeichen der Trauer. Am 2. September 2021 verlor die 53-Jährige in der Bucht zwei ihrer vier Kinder. Vanessa (25) und Hannah (23) ertranken in einer stürmischen Nacht nur Stunden nach ihrer Ankunft auf der Insel.

Von Johannes Krayer