„Hier wird Ehrenamt gelebt“

Altenbeken

Die Museumslok und der Viadukt sind die Wahrzeichen Altenbekens. Doch was die Gemeinde in besonderem Maße auszeichnet, ist das große und vielfältige ehrenamtliche Engagement, das es in allen drei Ortsteilen gibt. Um diesen Einsatz für die Allgemeinheit angemessen zu würdigen, hat die Gemeinde Altenbeken jetzt zum zweiten Mal den Heimatpreis an fünf Preisträger verliehen.

Von Sonja Möller