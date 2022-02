Hier wird nächste Woche geblitzt

In der Woche vom 14. bis zum 19. Februar plant das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld erneut zahlreiche mobile Geschwindigkeitsmessungen in mehreren Straßen im Stadtgebiet.

In folgenden Straßen wird in der kommenden Woche geblitzt: Detmolder Straße, Eckendorfer Straße, Senner Hellweg, Vennhofallee, Wertherstraße, Johannistal, Bünder Straße, Am Brodhagen, Herforder Straße, Feldstraße, August-Bebel-Straße, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Gadderbaumer Straße, Dornberger Straße, Salzufler Straße, Heeperholz, Danziger Straße, Umlostraße, Stieghorster Straße, Cheruskerstraße, Beckhausstraße, Am Pfarracker, Heeper Straße, Auf dem langen Kampe, Eggeweg, Haller Weg, Am Flugplatz, Am Waldbad, Carl-Severing-Straße, Brockhagener Straße, Osningstraße, Meisenstraße, Spindelstraße, Apfelstraße.

Änderungen und spontane Anpassungen seien möglich, teilt die Stadt mit. Darüber hinaus sei grundsätzlich auch mit weiteren Messungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen.