Hier wird seit 700 Jahren Bier ausgeschenkt

Eines der ältesten Gasthäuser im Weserbergland öffnet wieder seine Pforten. Der „Steinkrug“ hoch über Weser, Corvey und Höxter, am Sollingrand, soll als Eventgaststätte die Menschen neu begeistern. Thomas Hackler (52) aus Höxter hat das Hotel mit Restaurant gepachtet und eröffnet die Gastronomie mit Biergarten und Gastro-Zelten am Mittwoch, 1. September, um 12 Uhr.

Der „Hit“ sind nicht nur die renovierten Räume und die vielen überdachten Outdoor-Sitzplätze, sondern auch ein völlig neuer Fernblick auf Weser und Höxter. Zahlreiche Bäume wurden für eine Top-Aussicht beseitigt, so dass der schon zur Kaiserzeit beliebte Ausblick mit Sonnenuntergang besser genossen werden kann.

„Waldhotel Steinkrug“ heißt die schon 1365 in Corveyer Lehnregistern erwähnte Schankwirtschaft ab sofort. Der IT-Unternehmer Hackler will etwas völlig Neues anbieten: Freitag und Samstag ab 21 Musik mit Tanz und Sonntagmorgen ab 9 Uhr Frühschoppen mit Livemusik, Erlebnis-Gastro und rein deutsche Küche mit gängiger Hausmannskost. „Endlich etwas, wo die Menschen aus Höxter, Boffzen Holzminden und Umgebung ordentlich feiern können“, kommentiert Thomas Hackler seine Idee. Er will mit einem attraktiven Programm eine echte Marktlücke im Raum Höxter füllen. Drei Transporter stehen bereit, um die Gäste zum „Steinkrug“ abzuholen und danach auch wieder nach Hause zu transportieren. Zudem befinden sich rund um das Haus etliche Parkplätze.

Mit Steffen Tewes als weiterem „Steinkrug“-Geschäftsführer, Koch Radoslaw Lobos, den Servicekräften Christin Werner-Leiße, Jeanette Seide sowie weiteren Mitarbeitern in Küche und Gastroservice startet Thomas Hackler durch. Die Gasthausräume hat er saniert, er wollte bewusst den Charme von Holz und Wald erhalten. In der Veranda gibt es eine Tanzfläche und Platz für einen DJ. Auf den Terrassen stehen schicke GartenLoungemöbel. Ein 220-Personen-Zelt mit reichlich Bierzeltgarnituren wurde aufgebaut, damit wegen der Corona-Hygienevorschriften viele Gäste Platz finden. Zur Adventszeit gibt es dann ein großes Winterzelt für Weihnachtsfeiern. Innen finden 70 Gäste Platz, auf der Terrasse überdacht noch einmal 80 Personen. Der „Steinkrug“ kann für Feste gemietet werden.

Mittwochs bietet Thomas Hackler etwas für Senioren an: Tanztee und Bingo ab 8. September. Senioren werden aus dem Seniorenhäusern und der Stadt abgeholt. Hackler, der regelmäßig bei der Aktion Silberfisch Programm macht, will etwas Festes für Ältere schaffen.

Aber auch für die Jungen soll das Haus Treffpunkt werden: Bands aus der Umgebung und DJ‘s treten hier regelmäßig auf. Von Schlager bis Techno: Alles wird angeboten. Thomas Hackler will aber den großen Veranstaltungen in der Umgebung keine Konkurrenz machen: „Wenn in Höxter, Boffzen oder Lüchtringen etwas gefeiert wird, dann machen wir hier nur das Normalprogramm.“ Die Lüchtringer Blaskapelle kommt am Sonntag, 5. September, zum Frühschoppen. Spanferkel gibt es. Solche Angebote will Hackler regelmäßig machen: Thementage Jäger, Shantychor, Kartoffeltag, Oktoberfest. Clubs und Fußballvereine haben sich schon angemeldet und wollen in den 25 Betten im Haus auch übernachten. Hotelzimmer sollen Radlern, Wanderern und zur Landesgartenschau 2023 angeboten werden.

Nach mehreren Pächterwechseln in den vergangenen Jahren möchte Thomas Hackler aus dem „Steinkrug“ wieder ein Lokal machen, das viele Menschen im Weserbergland anspricht. Von 1877 stammt das Gebäude des „Steinkrugs“. Das Krugrecht hat sich dort über 700 Jahre erhalten.