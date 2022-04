Hier wird Zukunft geschrieben

Die Kur- und Badestadt stellt sich digital auf. Direkt am Eingang zum Marktplatz ist im Beisein von Landrat Christoph Rüther die Bad Lippspringer Zukunftswerkstadt eröffnet worden. „Wir möchten hier speziell alternativen Arbeitsformen neuen Raum geben“, sagt Till Kremeyer für die Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft (VVG). Er ist neben Bauamtsleiterin Tanja Berghahn-Macken einer der beiden verantwortlichen Geschäftsführer.

Zahlreiche Vertreter aus Politik, Handwerk, Wirtschaft und Verwaltung haben an der Eröffnung der Zukunftswerkstatt in Bad Lippspringe teilgenommen und die frisch renovierten Räumlichkeiten besucht.

„Speziell Freiberufler, Startups und aufstrebende Jungunternehmen haben wir hierbei konkret im Blick“, ergänzt Bürgermeister Ulrich Lange und fügt hinzu: „Ihnen bieten wir hier neben den repräsentativen Besprechungsräumen auch vier komplett digital ausgestattete Einzelarbeitsplätze. Letztere können flexibel online unter www.bad-lippspringe.de/bali/Wirtschaft/Zukunftswerkstadt.php oder telefonisch bei Irina Luft von der Wirtschaftsförderung Bad Lippspringe unter 05252/ 26124 gebucht werden, egal ob für lediglich ein paar Stunden, Tage oder sogar Wochen und Monate.

Das Gebäude an der Lange Straße war bis vor etwa fünf Jahren Standort der Tourist-Information. Seit dem Umzug zum Gartenschaugelände in der Lindenstraße im Jahr 2017 stand es leer. Doch nun gibt es einen neuen Verwendungszweck als Bad Lippspringer Zukunftswerkstadt. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft und der Eigentümer des Hauses, Robert Böttcher, haben Anfang 2022 einen längerfristigen Mietvertrag geschlossen.

Um das zweigeschossige Gebäude auf den neuesten Stand der (Digital-)Technik zu bringen, waren monatelange Umbauarbeiten in den Innenräumen notwendig. Unterschiedliche Arbeits- und Nutzungsformen sollen hier ab sofort möglich sein. Ein Kernbaustein im Portfolio der Zukunftswerkstadt sind die modern ausgestatteten digitalen Arbeitsplätze im Obergeschoss des Gebäudes auf rund 100 Quadratmetern. Sie verfügen jeweils über Tablet- und Laptop-Anschluss, schnelles WLAN inklusive. Auch Drucker und Scanner sind vorhanden.

Die Stadt Bad Lippspringe verfolgt mit ihrer Zukunftswerkstadt die Idee einer alternativen Arbeitsform. Das sogenannte „Co-Working“ bedeutet wörtlich übersetzt „nebeneinander arbeiten“, aber auch so viel wie „zusammenarbeiten“. An den digitalen Arbeitsplätzen kann jede einzelne Person eigene Ideen oder Projekte entwickeln. Im günstigsten Falle entstehen dabei auch Synergieeffekte und mehrere Nutzer arbeiten gemeinsam an einer Idee.

Ein Lounge-Bereich mit Teeküche lädt zum kurzen Entspannen und zum gemeinsamen Gespräch ein. Die Wände lassen Raum für die eine oder andere Wechselausstellung interessierter Künstler.

Das 50 Quadratmeter große Erdgeschoss präsentiert sich als multifunktionaler Meetingraum. Er kann für private Anlässe wie ein Jubiläum oder einen Empfang genutzt werden, aber auch für eine professionelle Firmenpräsentation oder Schulung. „Auch hier erfüllen wir sämtliche technischen Voraussetzungen, die heute gestellt werden“, betont Kremeyer. Herzstück des Raumes ist eine digitale Tafel mit Whiteboard-Funktion, an der sich selbst aufwändige Präsentationen problemlos realisieren lassen.

Schon vor dem Start hat die Bad Lippspringer Zukunftswerkstadt erste Kooperationspartner gefunden. Darunter sind beispielsweise die Kreishandwerkerschaft, der Kreissportbund oder die Agentur für Arbeit, die hier am 27. April eine kostenlose Sprechstunde zu Weiterbildungsmöglichkeiten für ArbeitnehmerInnen im Berufsleben abhalten wird.

Die neue Zukunftswerkstadt ist auch digitaler Service-Punkt für interessierte Einwohner und Gäste. Per QR-Codes, die an den Schaufensterscheiben angebracht sind, lassen sich mit einem einfachen Klick die unterschiedlichsten Infos abrufen - beispielsweise zu Radfahrstrecken in und um Bad Lippspringe, zu Heilwald und Gartenschau oder zu Serviceleistungen des Rathauses.

Die kleine Eröffnungsfeier gab auch Gelegenheit zu einer Art Staffelübergabe. Bekanntlich wurde das Projekt „Senne für alle Sinne“ bisher von der Biologischen Station Kreis Paderborn federführend betreut. Nun wurde die Verantwortung an die beiden Senne-Anrainergemeinden Bad Lippspringe und Schlangen übergegangen. Die Geschäftsstelle wird ihren Sitz in der Badestadt haben. Die beiden Bürgermeister der Anrainergemeinden, Marcus Püster und Ulrich Lange, danken Peter Rüther, dem Vorsitzendem der Biologische Station Kreis Paderborn-Senne für die bisherige Betreuung des Projekts „Senne für alle Sinne“ und freuen sich auf die kommende Zusammenarbeit.

Robert Böttcher übrigens hat sich in diesen Wochen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das von ihm seit Jahrzehnten geführte Einzelhandelsgeschäft in der Fußgängerzone wird von seiner langjährigen Mitarbeiterin als Nachfolgerin weitergeführt.