Hildegard Lessmann ist Königin

Dorfgemeinschaft Riesel hat in den Mai und am 1. Mai gefeiert

Die Ortschaft Riesel hat am 30. April und am 1. April unter dem Kirchturm gefeiert. Dabei wurde auch eine Maikönigin gesucht. Die Vorsitzenden der fünf örtlichen Vereine haben abgestimmt und sich für Hildegard Lessmann entschieden. „Hildegard ist ein Rieseler Urgestein. Sie ist zwar in Gehrden geboren, seit sehr vielen Jahren aber begeisterte Bürgerin unseres Dorfes“, sagte Oberst Hartwig Lücke. Und Schützenkönig Tobias Seck ergänzte: „Die Hildegard kennt jeden, und jeder kennt sie. Sie ist immer hilfsbereit und freundlich. Daher ist sie unsere ideale Maikönigin.“

Zu ihrem König hat Hildegard Lessmann Roman Albrecht erkoren.

Mehr über das Dorffest wird es in Kürze geben.