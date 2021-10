Hilfe bei Schlaganfall

Jedes Jahr am 29. Oktober findet der Welttag des Schlaganfalls statt. Damit wird allgemein dokumentiert, wie wichtig es ist, über diese Erkrankung informiert zu sein. Leider kommt es durch Unkenntnis immer wieder zu Fehlern. Die Folgen sind oft schwerste Beeinträchtigungen bis hin zum Pflegefall.

Um diesem Mangel abzuhelfen, wird die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Bad Driburg schon einen Tag früher, am Donnerstag, 28. Oktober, um 16 Uhr im Hotel Erika-Stratmann, Brunnenstraße 4, in Bad Driburg, in Zusammenarbeit mit der Katholischen-Hospital-Vereinigung-Weser-Egge (KHWE) einen Vortrag über die Ursachen und die Risiken eines Schlaganfalls abhalten.

Als Referentin steht die Leitende Oberärztin der Neurologie, Dr. Uta Häberle, aus dem St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter zur Verfügung.

Der Gruppensprecher Martin Viertmann weist darauf hin: „Erst wenn man die Symptome eines Schlaganfalls oder Herzinfarktes kennt, kann man schnellstens reagieren. Denn Schnelligkeit ist das Gebot von Sekunden und Minuten. Wer die Schicksale kennen gelernt hat, die durch eine verzögerte Reaktion entstanden sind, kann ermessen, was man hätte besser machen können.“ Es gelte also, sich mit diesem Thema zu befassen. Generell sei der Lebensstil für diese Erkrankungen verantwortlich zu machen.

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie werden zum Vortrag am Donnerstag nur Besucher zugelassen, die vollständig geimpft oder genesen sind. Leider konnte für diese Veranstaltung kein größerer Raum gefunden werden, so dass die Organisatoren sich auf maximal 20 Personen beschränken müssen. Daher werden Gäste, die nicht zu den Mitgliedern der Selbsthilfegruppe gehören, gebeten, sich unter der Telefon-Nummer 05253/9758023 bei dem Gruppensprecher der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Bad Driburg, Martin Viertmann, anzumelden. Schon bei der Anmeldung sollte mitgeteilt werden, welche 2G-Regel erfüllt wird, damit der Nachweis für das Hotel mit den entsprechenden Informationen schon aufbereitet werden kann. Die Selbsthilfegruppe ist auch online über www.schlaganfall-shg-bad-driburg.de erreichbar.