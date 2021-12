Hilfe bleibt dringend notwendig

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat seit Juli bundesweit enorme Hilfsbereitschaft geweckt. Über den Einsatz der Isenstedterin Birgit Beerbom mit ihrer vierköpfigen Helfertruppe und die positive Resonanz darauf hat diese Zeitung ausführlich berichtet. Wie notwendig und willkommen diese Hilfe auch am Jahresende ist, zeigt ein Bericht von Mitstreiterin Karin Pourie.

Auch Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist Hilfe dringend notwendig. Die Gruppe um die Isenstedterin Birgit Beerbom brachte im Advent drei mit Spenden vollgepackte Transporter in die Region. Die Hilfe wurde mit großer Dankbarkeit angenommen.

Birgit Beerbom und ihre Gruppe trafen Anfang Dezember im Ahrtal ein und konnten die Spenden aus drei vollgepackten Transportern übergeben – im Spendenzelt, in einer Verteilstelle im „Tante-Emma-Laden“ in Dernau oder auch direkt an Menschen entlang der Ahr, die sie hilfesuchend angesprochen hatten. Selbst Kühlschrank, Trockner, Mikrowelle, Herd – alles hatten sie dabei und konnten einige Leute glücklich machen.