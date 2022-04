Hilfe der Lions erreicht ihr Ziel

Der Lions Club Bad Oeynhausen nutzte laut Präsident Dr. Frank Meyer die weltweite Vernetzung der Clubs untereinander und konnte so Güter auf den Weg bringen, „die uns von unseren polnischen Lionsfreunden als dringend nötig benannt worden sind“.

Die polnischen Lionsfreunde wiederum hätten die Güter dorthin verteilt, wo die Not unter den eintreffenden Flüchtlingen am größten sei. Diesmal gingen sie laut Frank Meyer an Flüchtlingszentren in Elblag, Lidzbark, Warminski, Danzig, Sopot, Gdynia, Osiek, Wladyslawowo, Hel, Wejherowo und Rzucewo.

Auch bei dieser Fahrt seien Lebensmittel und Hygieneartikel geschickt worden. Ein ganz besonders Präsent bei dieser Hilfslieferung, die über die Ostertage abgewickelt wurde, waren nach Angaben des Präsidenten einige Osterpräsente, über die sich die ukrainischen Kinder besonders gefreut hätten.

Die Hilfsaktion solle weitergehen. „Wir bleiben am Ball und sorgen dafür, dass auch Ihre weiteren Spenden direkt den Flüchtlingen zugute kommen“ verspricht Präsident Frank Meyer allen Unterstützern und verweist auf das Spendenkonto des Fördervereins des Lions Club Bad Oeynhausen.

Frank Meyer: „Bitte lassen Sie in Ihrer Unterstützung nicht nach und helfen Sie weiter.“ Die IBAN des Spendenkontos bei der Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica lautet: DE25 4905 1285 0000 3477 32. Die Kontodaten finden sich auch auf der Homepage der Bad Oeynhausener Lions.

Derzeit prüft der Club nach Angaben des Präsidenten, ob weitere Hilfe Richtung Ukraine gesandt oder ob ein Projekt zur Flüchtlingsunterstützung im regionalen Umfeld in den Fokus gerückt werden soll.

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.