Hilfe kommt von ganz oben

Schloß Holte-Stukenbrock

„Wir holen Sie hier raus, irgendwie!“. In 13 Metern Höhe beruhigen Feuerwehrleute eine „verletzte Person“, die in einer Trage festgeschnallt wird. Diese lassen die Retter langsam und gleichmäßig in die Tiefe gleiten. Ein Kamerad hangelt sich mit den Füßen an der Wand nach unten, um das Gleichgewicht des „Patienten“ zu stützen.

Von Uschi Mickley