Hilfe rollt aus Tudorf in die Ukraine

Hilfe für die Menschen in der Ukraine kommt auch aus Salzkotten und Tudorf. Karl-Heinz Lieb und Marie-Theres Knoke, die seit mehr als 35 Jahren in der Osteuropahilfe beim Malteser Hilfsdienst tätig waren, packen auch jetzt wieder an. Ein erster Transport war ein voller Erfolg, nun werden weitere Hilfsgüter gesammelt.

„Wir sind zutiefst erschrocken über den Krieg in der Ukraine und fühlen mit den vielen Menschen vor Ort, den Menschen auf der Flucht und dem gesamten Land“, erläutern sie ihre Motivation. Die Lage für die flüchtenden Menschen an den Grenzen der Ukraine sei katastrophal. Auch der Bevölkerung im Kriegsgebiet fehle es zunehmend am Nötigsten.

Durch die Arbeit vor Ort in Ungarn, Rumänien, Polen, im ehemaligem Jugoslawien, Kosovo und der Ukraine haben Karl-Heinz Lieb, Marie-Theres Knoke und ihre Mitstreiter das notwendige Rüstzeug erworben. Viele Malteser-Gruppen konnten vor Ort gegründet und die Helfer motiviert und auf ihre Aufgaben vorbereitet werden.

Durch diese Unterstützung entstanden mit den Jahren Kooperationen mit Kirchengemeinden, Krankenhäusern, Kindergärten, Waisenhäusern und Sozialverbänden. Die Freundschaften – privat wie mit Institutionen – wurden gefestigt und existieren heute noch. Das erleichterte die Weiterarbeit über die Jahren hinaus bis heute.

40 Tonnen an Kleidung, Betten, Wolldecken, Feldbetten, Isomatten, Konserven, Mehl, Zucker, Süßigkeiten, Windeln, Hygieneartikeln, Desinfektionsmitteln, Zahnpasta, Zahnbürsten und Spielzeug sind zusammengekommen. Foto: Ukraine-Hilfe Tudorf

Als der Hilferuf aus dem Kreis Mukatschewo in der Westukraine eintraf, waren Karl-Heinz Lieb und Marie-Theres Knoke mit ihrer Mannschaft schon mit der Organisation beschäftigt. Vor Jahren haben die Malteser dort ein Kasernengebäude erworben. Es wurde von Paderbornern und Hövelhofern unter Leitung von Karl-Heinz Lieb fachgerecht und liebevoll zum Altenwohnheim umgebaut. Heute dient das Wohnheim als Zufluchtsort von 149 Flüchtlingen aus Kiew und Umgebung. Betreut werden die Flüchtlinge von Pater Josef und den dort tätigen Ordensschwestern.

Für die Menschen in Niedern- und Oberntudorf war klar: „Wir sind selbstverständlich dabei.“ Die Niederntudorfer Schützen stellten die Halle als zentralen Sammelpunkt und Verpackungsstelle für die Hilfsgüter zur Verfügung. „Die Bereitwilligkeit und der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaften war sensationell“, freut sich Marie-Theres Knoke. Bürger meldeten sich freiwillig zur Hilfe bei der Sortierung. Eine eingeschworene Gemeinschaft von Einzelpersonen und Vereinen zog am gleichen Strang.

40 Tonnen an Kleidung, Betten, Wolldecken, Feldbetten, Isomatten, Konserven, Mehl, Zucker, Süßigkeiten, Windeln, Hygieneartikeln, Desinfektionsmitteln, Zahnpasta, Zahnbürsten und Spielzeug kamen zusammen. Eine ganze Woche wurde täglich gesammelt, gepackt und beschriftet, bis der zur Verfügung gestellte Lkw der Spedition Merschmann aus Paderborn beladen werden konnte. Pastor Rüther segnete den Transport und die ehrenamtlichen Fahrer.

Der Grenzübergang zur Ukraine an der tschechischen Grenze sei hervorragend organisiert gewesen. Die Hilfsgüter wurden in Sprinter umgeladen und in die Ukraine gebracht – gefahren nur von Frauen, denn die Männer durften das Land nicht verlassen und kämpften an der Front.

Alle Beteiligten waren der Meinung: Jetzt aufzuhören, kommt gar nicht in Frage. Noch bis Sonntag, 24. April, können Spenden in der Schützenhalle Niederntudorf (Hinterseite der Halle) abgegeben werden und zwar von 16 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 15 Uhr sowie nach Vereinbarung auch noch in der kommenden Woche. Ansprechpartner für dringende Rückfragen sind Karl-Heinz-Lieb, Tel. 0152/54561429, Lorenz Hoffmeister, Tel. 0171/7802456, 0der Matthias Segin, Tel. 0174/3488 882.

Auf dem Karton sollte möglichst der Inhalt vermerkt werden. Benötigt werden weiterhin haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Babysachen, Windeln, Wolldecken, Schlafsäcke, Thermo-Unterwäsche, Isomatten, Medikamente, Verbandsmaterial, und Verbandskästen. Geldspenden: Hl. Ladislaus Orden e.V., DE 8976050101000 5167465, BIC SSKNDE77XXX, Sparkasse Nürnberg, Zweck: Hilfe für Ukraine 2022 SK.