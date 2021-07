Hilferuf löst Großeinsatz aus

Paderborn

Ein Hilferuf eines Schwimmers oder einer anderen Person hat am Lippesee in Paderborn-Sande in der Nacht zu Sonntag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nach aufwendiger Suche konnte jedoch keine Person, die ­Hilfe benötigte, gefunden werden. Der Einsatz wurde schließlich nach zwei Stunden abgebrochen. Auch am Sonntag ­wurde laut Polizei keine Person ­vermisst.

Von Matthias Band