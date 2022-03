Hilfsbereitschaft im Stand-by-Modus

Kann man wirklich nur entsetzt zuschauen? Angesichts des Leids, dem die Menschen in der Ukraine ausgesetzt sind, möchten viele in Werther nicht tatenlos bleiben. Stefan Schemmann, Flüchtlingsberater der Diakonie und bis vor kurzem auch Ehrenamtskoordinator, spürt nach eigenen Worten eine Mischung aus Hilfsbereitschaft und einer gewissen Unruhe: Welche Unterstützung werden Geflüchtete brauchen, die womöglich in Werther landen?

Gerade erst habe er eine E-Mail an die Mitglieder der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative (ÖFI) geschickt, erzählt er. Kernaussage: Noch ist gar nichts klar, es bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln und wie Flüchtlingsströme an übergeordneter Stelle gelenkt werden. Dass sich das Verwaltungschaos, wie es 2015 in Deutschland herrschte, wiederholt, hofft und denkt er nicht. „Es gibt inzwischen andere Strukturen. Wir haben alle gelernt, wie‘s geht“, sagt er und unterstreicht: „Aktiv werden können wir erst dann, wenn klar ist, an welchen Stellen wir gefordert sind.“