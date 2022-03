Die Menschen im Kreis Höxter nehmen nicht nur Anteil am Schicksal der Bevölkerung in der Ukraine, sie handeln auch. Zu ihnen gehört Waldemar Matus.

Waldemar Matus stammt aus der Ukraine und lebt in Bad Driburg. Der 51-Jährige ist mit seinem Privatwagen in die Ukraine unterwegs, um Verwandte und Freunde aus dem Land zu bringen.

Der 51-Jährige hat am Sonntag an der Friedensdemo in Brakel teilgenommen. Noch am selben Abend hat er sich ins Auto gesetzt, um sich auf den Weg in die Ukraine zu machen.