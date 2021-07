Hilfseinsatz mit „mulmigem Gefühl“

Bad Oeynhausen

Am Mittwoch um 18 Uhr kam die Alarmierung: Einsatzkräfte aus dem Kreis Minden-Lübbecke unterstützen zurzeit in den Überschwemmungsgebieten in NRW die Helfer vor Ort. Sie trafen bereits am Mittwochabend in Altena ein. Aus dem Kreis Minden-Lübbecke waren zunächst etwa 85 Einsatzkräfte mit 19 Fahrzeugen im Einsatz. Am Donnerstagnachmittag rückten weitere 54 Kräfte nach Altena aus.

Von Finn Heitland und Malte Samtenschnieder