Hilfswelle im Warburger Land rollt an

Im Warburger Stadtgebiet rollt die Hilfswelle für die Kriegsopfer und -flüchtlinge aus der Ukraine an. Am Samstag, 5. März, sind in Germete und Daseburg Sammelaktionen für den „Verein für Humanitäre Hilfe Korbach“ geplant.

Bekleidung, Decken, Verbandsmaterial – es wird vieles benötigt. Die Gegenstände sollten in Säcke verpackt und mit einer Inhaltsangabe (Inhalt, Größe, etc.) beschriftet sein.

In Daseburg können die Sachspenden am Samstag, 5. März, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus abgegeben werden. Auch eine Abholung ist möglich, berichtet Ortsvorsteher Thomas Klenke. Anmeldungen nimmt er unter Tel. 0172/6583525 entgegen.

In Germete steht ein Helferteam unter Federführung des Schützenvereins am Samstag von 10 bis 16 Uhr in der Schützenhalle bereit, nimmt die Spenden an und sortiert sie für den Weitertransport. Dort treffen später auch die Spenden aus Daseburg ein. In Germete wie in Daseburg gilt: Wer die Spenden abgibt, sollte eine FFP2-Maske tragen.

Die Säcke sollen noch am Sonntagabend vom „Verein für humanitäre Hilfe Korbach“ an die ukrainische Grenze gebracht werden. Der Verein arbeitet beim Transport mit namhaften Logistik-Unternehmen aus der Region zusammen.

Beide Sammelaktionen gehen auf eine Initiative von Marc Engemann aus Germete zurück. Der Schirrmeister der Warburger Feuerwehr in Diensten der Stadt hat den Kontakt zum Korbacher Verein über einen ehemaligen Arbeitskollegen geknüpft, der heute Fuhrpark-Leiter der Rudolph-Logistik-Gruppe ist. Zum zentralen Sammelplatz nach Mengeringhausen werden die Spenden aus dem Warburger Stadtgebiet am Sonntagnachmittag von Marc Engemann und von weiteren Helfern aus Feuerwehr und THW gebracht.

Das wird benötigt:

Decken, Schlafsäcke, Isomatten;

Baby- und Kinderkleidung;

Erwachenenbekleidung (Damen/Herren);

Verbandskästen;

Schuhe;

Hygieneartikel;

Babynahrung;

Konserven;

Rezeptfreie Medikamente und blutstillende Mittel.

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.