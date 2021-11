An der Nordseite der Auferstehungskirche am Kurpark in Bad Oeynhausen haben Pfarrer Bernhard Silaschi (rechts) und Bürgermeister Lars Bökenkröger im Rahmen der Gedenkfeier zum Volkstrauertag auch die neue Informationsstele am Gedenkbrunnen enthüllt.

Foto: Lydia Böhne