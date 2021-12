Viele Menschen sind entsetzt, dass es in der katholischen Kirche und auch im Erzbistum Paderborn zu zahlreichen Fällen von sexualisierter Gewalt und Kindesmissbrauch gekommen ist. Um für die Zukunft Kinder besser zu schützen und weitere Fälle möglichst zu verhindern, hat die Deutsche Bischofskonferenz allen katholischen Institutionen aufgetragen, ein Schutzkonzept zu erarbeiten.

Übergabe des Schutzkonzeptes an den Leitenden Pfarrer, Domkapitular Benedikt Fischer (rechts) durch die Präventionsfachkräfte des Pastoralverbundes, Gemeindereferentin Anne Tarrach und Pastor Jürgen Wiesner.

Im Pastoralen Raum Paderborn Mitte-Süd haben die fünf Kirchenvorstände darum ein Institutionelles Schutzkonzept beschlossen. Es wurde mit Beteiligung vieler ehrenamtlicher Gemeindemitglieder über einen längeren Zeitraum ausgearbeitet. Darin finden sich Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt vor allem für Kinder und Jugendliche, aber auch für schutzbedürftige Erwachsene in allen Einrichtungen und bei allen Veranstaltungen der Gemeinden. Daneben regelt es auch, wie in Verdachtsfällen verfahren wird, und zeigt Betroffenen Beschwerdewege auf.

Das wichtigste mit dem Institutionellen Schutzkonzept verbundene Anliegen ist aber, bei möglichst vielen Gemeindemitgliedern ein Bewusstsein für die möglichen Gefahren zu wecken. Da Opfer sexualisierter Gewalt im Schnitt siebenmal um Hilfe bitten müssen, bis jemand ihre Not versteht, gelte es, eine ganz neue „Kultur der Achtsamkeit“ in allen Gemeinden zu schaffen. Die Gemeinden des Pastoralverbundes Paderborn Mitte-Süd sollen so für alle, die ein- und ausgehen, ein sicheres Haus sein. „Hinsehen statt wegschauen“ lautet das Motto dazu.

Dabei werden die beiden Präventionsfachkräfte der Gemeinden, Anne Tarrach und Jürgen Wiesner, künftig von Frauen und Männern in allen Gemeinden unterstützt, die vor Ort Ansprechpartner sein wollen für alle, die in diesem Bereich Hilfe brauchen.

Das gesamte Schutzkonzept und seine Anlagen gibt es zum Download im Internet.