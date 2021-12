Hintergründe der Bluttat weiter unklar

Nach den tödlichen Schüssen an der Berliner Straße in Brackwede suchen die Ermittler weiter das Tatmotiv. Staatsanwaltschaft und Mordkommission hoffen auf weitere Zeugenhinweise.

„Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar“, teilte Polizeisprecher Dominik Schröder Montagmittag mit. Diese aufzuklären, seien weiterhin die primären Ziele der andauernden Ermittlungen der Mordkommission „Haupt“.

Wie berichtet, war der 31-jährige Memo K. am Mittwochabend an der Bushaltestelle „Brackweder Kirche“ von mehreren Kugeln getroffen und so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus verstarb. Unter Tatverdacht steht der 28-jährige Sinan K., den die Ermittler für den Schützen halten und der sich später der Polizei gestellt hat. Zu den Vorwürfen hat sich der Mann bislang nicht geäußert. Sinan K. sitzt aktuell in Untersuchungshaft.

Die Ermittler der Mordkommission bitten nun um weitere Zeugenhinweise. „Zur Tatzeit befanden sich mehrere Personen in der näheren Umgebung“, so Polizeisprecher Dominik Schröder. Die Mordkommission „Haupt“ nimmt Hinweise unter Telefon 0521/545-0 entgegen.