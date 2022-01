Hinterm Herforder Klinik-Parkhaus wächst ein Wald

Auf der Nordseite des Klinikums, gleich hinter dem neuen Parkhaus, gibt es eine kümmerliche, leicht übersehbare Rasenfläche. Sie liegt im Schatten und existiert nur, weil die Projektplaner nicht wussten, was sie sonst mit diesen 250 Quadratmetern anfangen sollten. Jetzt wird ein Wald darauf wachsen und zwar noch in diesem Jahr.

Das ist möglich, meinen Stefan Scharfe und Lukas Steingässer, zwei Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Sie haben Anfang 2020 den ersten „Tiny Forest“, also kleinen Wald, in Deutschland gepflanzt und stehen den Herfordern als Ratgeber zur Seite. Tiny Forests sind Mini-Wälder, die auf sehr kleinen, vor allem auf ökologisch minderwertigen Flächen angepflanzt werden. Idee und Konzept stammen vom japanischen Wissenschaftler Akira Miyawaki. Voraussetzungen sind eine gute Bodenvorbereitung, eine sehr dichte Bepflanzung mit drei bis vier Gehölzen je Quadratmeter und eine große Vielfalt an heimischen Baumarten. Im aufgelockerten Boden können die Bäume schnell mit ihren Wurzeln in die Tiefe gehen. Auf Initiative der CDU-Kreisfraktion ist diese Pflanzvariante mit in das Waldwirtschaftskonzept des Kreises aufgenommen worden.