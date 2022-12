Hinweise auf neue Pannen im Fall Lügde

Die Polizei Lippe habe demnach Mitte Dezember 2018 Informationen gehabt, wonach im Wohnwagen von S. regelmäßig Kinder übernachteten. Überdies habe ein Mädchen am 19. Dezember Hinweise auf mögliche Übergriffe durch S. geliefert. Ein Zugriff sei trotzdem zunächst nicht erfolgt, Kontakte zwischen S. und Kindern seien nicht unterbunden worden.

Beschluss offenbar nicht gefaxt

Zwischen Weihnachten und Silvester habe S. nachweislich zwei Kinder in seinem Wohnwagen missbrauch. Später habe das Amtsgericht Detmold zwar einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, der aber offenbar nicht an die Kreispolizeibehörde Lippe gefaxt und daher nicht umgesetzt worden sei. Erst am 11. Januar 2019 hätten die Einsatzkräfte den Wohnwagen von S. durchsuch und den Haftbefehl vollstreckt – obwohl die Voraussetzungen dafür wohl schon im Dezember gegeben gewesen seien. „Es ist unerträglich, dass der Täter seine Taten noch drei weitere Wochen lang fortsetzen konnte“, sagt Andreas Bialas (SPD), SPD-Landtagsabgeordneter und Mitglied des Untersuchungsausschusses „Kindesmissbrauch“, dem „Spiegel“.

Die beiden Täter Andreas V. und Mario S. wurden 2019 vom Landgericht Detmold zu 13 und 12 Jahren Gefängnis verurteilt, mit anschließender Sicherungsverwahrung.