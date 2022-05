Hip-Hop holt Kids vom Sofa

Viktoria Schall (29) soll dem Hip-Hop neues Leben einhauchen, Hip-Hop soll Jungs und Mädchen motivieren, vom Sofa aufzuspringen und sich wieder zu bewegen. In Emma Jürgens‘ Dance Academy an der Industriestraße hat Viktoria Schall den Hip-Hop-Trainer David Palsmeyer abgelöst, der sich beruflich verändert hat.

Emma Jürgens Dance Academy in Schloß Holte-Stukenbrock stellt mit Viktoria Schall neue Trainerin vor

Viktoria Schall (rechts) unterrichtet in Emma Jürgens‘ Dance Academy Hip-Hop, hier mit den Kursteilnehmerinnen (von links) Pauline und Chayenne.

Viktoria Schall, hauptamtlich als Krankenschwester an der LWL-Klinik in Paderborn tätig, wurde langsam in ihre neue Aufgabe von Palsmeyer eingeführt. Sie wird freitags drei Gruppen leiten: ab 17.30 Uhr Kids (Jungen und Mädchen 10 bis 12 Jahre), ab 18.30 Uhr Fortgeschrittene ab 13 Jahren und ab 19.30 Uhr Anfänger ab 13 Jahren. Jungen und Mädchen tanzen gemeinsam. Viktoria Schall trainiert seit vier Jahren Hip-Hop.