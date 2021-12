Historische Balken nicht zu retten

Eigentlich könnte am Hasenpatt jetzt Richtfest gefeiert werden. Die alte Lohgerberei und der dahinterliegende Anbau haben seit Donnerstag einen Dachstuhl.

Lohgerberei in Enger könnte Richtfest feiern: Dachstuhl ist fertig gestellt

Am Donnerstag ist der Dachstuhl auf der alten Lohgerberei und dem dahinter liegenden Anbau fertiggestellt worden. Vom historische Gebälk konnte nichts erhalten werden.

Wochenlang hatte man bei den Bauarbeiten an dem historischen Gebäude äußerlich keinen Baufortschritt wahrnehmen können. „Das lag daran, dass wir mit den Innenarbeiten beschäftigt waren“, erklärt Zimmerermeister Jonas Stickan. In welchem Zustand die bauliche Substanz tatsächlich sei, könne immer erst während der Arbeiten am Bestand festgestellt werden. Im Fall des Gerbereigebäudes von 1740 seien viele der Konstruktionsbalken morsch und hätten ersetzt werden müssen.