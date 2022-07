Historische Einblicke in alte Technik

Lübbecke-Eilhausen

Der vierte Mühlentag in diesem Jahr an der Königsmühle in Eilhausen wird an diesem Sonntag, 17. Juli, gefeiert. In der ältesten steinernen Königsmühle im Kreis finden dazu ab 11.30 Uhr regelmäßige Führungen durch Helfer der Mühlengruppe statt.