Historische Karte zeigt Gemeindegrenzen

Schloß Holte-Stukenbrock

Eine entzückende Kirche mit Zollingerdach – die St.-Achatius-Kirche in Stukenbrock-Senne ist ein Kleinod, das mit der Überarbeitung des Ortskerns des Stadtteils mehr in den Mittelpunkt rücken soll. Für die Kirchengemeinde ist die Kirche seit 125 der Mittelpunkt. Dieses Jubiläum wird am Samstag, 6. November, ab 18.30 Uhr in einem Gottesdienst gefeiert.

Von Monika Schönfeld