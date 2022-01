Historische Keimzelle aufgewertet

Brakel

Dass der Reichstag, das Brandenburger Tor, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin und der Kirchplatz in Brakel etwas gemeinsam haben, darauf kann man nicht so ohne weiteres kommen. Seit die Kirchplatzmauer saniert wurde, ist das so. Verwendet wurde dabei Warthauer Sandstein – wie an den Gebäuden in der Bundeshauptstadt auch.

Von Frank Spiegel