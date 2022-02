Historische Quellen in lesbarer Form

Ortsheimatpfleger Günter Potthoff (75) arbeitet zurzeit an mehreren Projekten gleichzeitig. Einerseits schreibt er die Geschichte Schloß Holtes und Stukenbrocks während der Nazi-Zeit, andererseits bringen ihm die Menschen immer wieder Funde, die von der Geschichte der Stadt zeugen. Zurzeit ist er mit Marita Knoke-Seydel damit beschäftigt, das Protokollbuch des Heimatvereins Schloß Holte in eine lesbbare Form zu bringen.

„Ich will Heimatgeschichte der jüngeren Generation zugänglich machen“, sagt Günter Potthoff. Das Protokollbuch des Heimatvereins Schloß Holte schlummert im Archiv des Heimat- und Verkehrsvereins. Die alte Schrift ist aber für jüngere Leute schwer lesbar. Potthoff und Knoke-Seydel wollen jede der 192 handschriftlichen Seiten fotokopieren und die Transkription in Maschinenschrift daneben in einem Ordner ablegen, in dem man dann auch blättern darf.