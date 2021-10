Historisches Dach erstrahlt in neuem Glanz

Die Mitarbeiter der Firma Müller Bedachungen aus Entrup haben aktuell einen Arbeitsplatz mit besonderem Ausblick: In etwa zehn Metern Höhe, vom Dach des Haus Nummer 10, sind sowohl die Türme der Abtei, der Klostergarten als auch der benachbarte See zu sehen. Und trotz der vielen optischen Highlights dort oben über dem historischen Areal gilt der Blick der Dachdecker in erster Linie dem kostbaren und historischen Solling-Sandstein, mit dem das Dach versehen wird. „Wir haben hier wirklich einen besonderen Ausblick“, sagt Cornelius Pauls, während er neue Dachrinnen in luftiger Höhe anbringt: „Unsere Arbeit erfordert aber auch ein besonderes Augenmerk auf die Materialien – wir arbeiten hier an einem geschichtsträchtigen Gebäude.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar