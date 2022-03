HNF spendet Eintrittsgelder

Das Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF) beteiligt sich an einer Spendenaktion für die Ukraine. Alle Eintrittsgelder, die von Freitag bis Sonntag eingenommen werden, spendet das HNF der „Aktion Deutschland Hilft“.

„Damit setzen wir ein Zeichen der Solidarität mit der leidenden ukrainischen Bevölkerung und gegen den Krieg“, betonte HNF-Geschäftsführer Dr. Jochen Viehoff. Alle Einnahmen, die an den drei Tagen erzielt werden, gehen an die Hilfsaktion zur Unterstützung von Menschen in der Ukraine und Flüchtenden.

Das HNF schließt sich damit einem Aufruf von Mint Aktiv an, einem Zusammenschluss von Technikmuseen und Science Center im deutschsprachigen Raum.

Das HNF ist am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An diesem Donnerstag, 10. März, bleibt das HNF wegen des Kongresses DigitaleZukunft@OWL geschlossen

