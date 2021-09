Hoberge bald ohne Post

Nächste Filiale in Großdornberg - sonst nur Filialen in Bielefelder Innenstadt

Bielefeld

Die Poststelle am Combi-Markt an der Dornberger Straße 272 wird zum Jahresende schließen. Der Vertrag, der zum 31. Dezember auslaufe, werde nicht verlängert, hat die Deutsche Post der Stadt Bielefeld wissen lassen. Dies wiederum wurde am Donnerstag in der Sitzung der Bezirksvertretung Dornberg mitgeteilt.

Von Michael Schläger