„Hochflutlehm beweist Gefahr“

Die Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland lässt gelbe Plastikfässer mit dem Atommüllsymbol in der Weser schwimmen, um auf die Hochwassergefahr hinzuweisen, der ein zentrales Bereitstellungslager für radioaktiven Abfall in Würgassen ausgesetzt wäre. Die BGZ (Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung) wirft der BI daraufhin „billigen Aktionismus“ vor, weil die Hochwasser der Weser aus ihrer Sicht keine Gefahr darstellen würden. Die BI wirft den Ball daraufhin wieder zurück und wirft der BGZ „Zynismus“ vor.

Die Arbeitskreismitarbeiter der BI sehen die Hochwassergefahr für ein Bereitstellungslager in Würgassen von dem Geologen Dr. Claus Schubert bestätigt.

„Die Planer der BGZ bleiben Antworten zu Alter und Entstehung der sogenannten Hochflutlehme im Baugebiet des Zwischenlagers schuldig“, heißt es in einer Mitteilung des Arbeitskreises Würgassen der BI Lebenswertes Bördeland. Mit Vorliegen der Hochflut- und Auenlehme sei vielmehr der Beweis angetreten, dass innerhalb des antragsrelevanten Zeitraums Überschwemmungsereignisse stattgefunden haben, so die Auffassung der BI.

„Hochwässer am Standort Würgassen sind in der Vergangenheit vorgekommen und gerade im Zeichen des Klimawandels jederzeit wieder möglich,“ zitiert die BI die Ausführungen des Geologen Dr. Claus Schubert hierzu.

Die Behauptung, die Hochwasser der Weser stellten keinerlei Probleme dar, sei sachlich falsch, verweist die BI auf den Aktionsplan Weser NRW. Darin sei zu lesen, dass im Katastrophenfall „die gesamte rechte Weserseite im Bogen bis hin zur Landesgrenze“ komplett überflutet werde, wovon die gesamte Ortslage, das ehemalige Kraftwerksgelände und die Campingplätze betroffen seien. Am gegenüberliegenden Ufer reichten die Überschwemmungsflächen teilweise über die Heristalstraße (B83) hinweg.

Laut Kriterien des Bundesamts für Strahlenschutz könne die Errichtung eines Zwischenlagers hier nicht zulässig sein. »Liegt ein Standort in einem durch Naturgefahren besonders gefährdeten Gebiet, ist der Standort als ungeeignet einzustufen. Kann ein Schutz vor Naturgefahren am Standort nur durch erhöhten bautechnischen Aufwand gewährleistet werden, geht dies negativ in die Bewertung ein«, schreibe das Bundesamt

„Diesen Aufwand bestätigt die BGZ ja sogar eindrücklich“, sagt die BI. Werde sie doch nicht müde, zu erläutern, „welch umfangreiche bautechnische Maßnahmen am Standort Würgassen inclusive seiner Zufahrtstraßen allein für den Versuch erforderlich sein werden, den für das planungsrelevante Hochwasser HQ 10.000 notwendigen Baustandard zu erreichen“. Damit trete sie selbst den Beweis der Nichteignung an.

„Bereits für Abtragung der dicken Schicht Hochflutlehms, Austausch gegen anderes Material sowie zusätzliche Aufschüttung um weitere 50.000 Kubikmeter fallen tausende Lkw-Ladungen an – allein für den Versuch, das Gelände bebaubar zu machen“, kritisiert die BI. Die Behandlung dieser abgetragenen Erdschicht müsse dann entsprechend strenger abfallrechtlicher Auflagen erfolgen – „während das atomare Lager selbst nach den einfachen Kriterien eines ,Verteilzentrums für Gummibärchen‘ geplant werden soll. Allein das zeigt die Absurdität des Vorhabens“, schreibt der BI-Arbeitskreis, dem Josef Jacobi, Hubertus Hartmann, Karl-Otto Scholz, Rainer Mues, Martin Hörning, Edith Götz und Heinrich Wenisch angehören.

„Im Hinblick auf den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, der vorsieht, alle Maßnahmen auf Klimaneutralität zu prüfen, darf man also allein auf diesen Teil der Rechnung gespannt sein“, so abschließend Edith Götz.