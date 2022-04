Hochschule soll verkauft werden

Die Landeskirche will das Gebäude, in dem sich derzeit noch die Hochschule für Kirchenmusik befindet, verkaufen. Dies erklärt Landeskirchenrat Dr. Vicco von Bülow auf Anfrage. Potenzielle Käufer können bereits jetzt ihr Interesse bekunden – unklar ist allerdings, wann der Verkauf abgeschlossen werden kann. Erst soll der Umzug nach Bochum erfolgt sein.

Nach den bisherigen Planungen rechnet die Landeskirche damit, dass der Neubau in Bochum Ende 2025 bezugsfertig ist. Es könnte aber auch später werden. Bekanntlich hatte die Landeskirche im Frühjahr nach vielen Prüfungen und Diskussionen entschieden, die beiden Standbeine der Hochschule für Kirchenmusik (Klassik in Herford, Populärbereich in Witten) aufzulösen und die Abteilungen in einem Neubau auf dem Gelände der Evangelischen Hochschule zusammen zu führen. Zwecks Kostenreduzierung wird die neue Hochschule nur noch für 40 Plätze (bisher 60) ausgelegt sein. Von Bülow: „Damit sind wir immer noch die größte Ausbildungsstätte in ganz Deutschland.“