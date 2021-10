Hochsitze abgefackelt: Bünder vor Gericht

Anklage legt dem 32-Jährigen drei Taten zur Last – Brandserie hielt 2018 Jäger auch in Preußisch Oldendorf in Atem

Preußisch Oldendorf/Bünde

Eine regelrechte Brandserie an Hochsitzen, unter anderem in Preußisch Oldendorf, hielt Anfang 2018 die Jäger in der Region im Atem. Strafrechtlich wird ein Teil der Fälle bald aufgearbeitet. Für drei der Feuerattacken muss sich am 8. November ein 32-jähriger Bünder vor dem Amtsgericht verantworten – und zwar wegen Sachbeschädigung.

Von Daniel Salmon