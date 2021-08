Höchster Anstieg seit langem: 119 neue Corona-Infektionen in Bielefeld

Bei der Stadt Bielefeld herrscht wegen stark steigender Coronazahlen Alarmstufe Rot. Möglicherweise wegen positiv getesteter Reiserückkehrerinnen und -rückkehrern sind die Neuinfektionen verglichen mit zuletzt regelrecht in die Höhe geschossen. Zusammengefasst: 119 neue Coronafälle, Inzidentwert von über 90, nach dem Ferienspiel-Hotspot ein weiterer Cluster in einem Bielefelder Unternehmen und steigende Krankenhauszahlen.

Nach einem Coronaausbruch in einem Bielefelder Industriebetrieb sind alle 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet werden. Mit ersten Ergebnissen wird an diesem Mittwoch gerechnet.

Die Stadt möchte den Namen der Firma nicht nennen. In dem Unternehmen soll es aber Überlegungen geben, selbst proaktiv die Öffentlichkeit zu informieren. Fest steht, dass es in einem großen Betrieb zu einem Coronaausbruch gekommen ist. Bis Dienstagabend wurden 16 Fälle bekannt. Die gesamte Belegschaft ist getestet. Mit ersten Ergebnissen wird an diesem Mittwoch gerechnet. OB Pit Clausen (SPD) informiert heute um 18 Uhr zu einer Pressekonferenz.