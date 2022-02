Hochwasser verschont Bagger und Pflastersteine

Die Weser fließt am Bagger vorbei. Der Baustopp für die Gartenschau-Promenade in Höxter wird sicher nicht sehr lange dauern.

Während sich die Nebengewässer in die Wiesen ausgedehnt haben und keine Schäden verursachten, schauen die Höxteraner in diesem Februar beim Flusspegel der Weser genauer hin. Nähert sich die Weser doch gefährlich nah den Gartenschaubaustellen und Baufahrzeugen an der Weserpromenade und am Floßplatz. Doch knapp vorbei ist auch vorbei: Die Weser stand nicht auf der Promenade und hat so auch kein Baumaterial und keine Bagger und Absperrungen gefährdet, beschädigt und gar fortgespült.