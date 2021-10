Hochwasserschutz bleibt im Fokus

Warburg/Kreis Höxter

Die Flutkatastrophe in der Eifel und in Rheinland-Pfalz beschäftigt auch die Fachleute im Kreis Höxter. Das ist am Donnerstag im Kreistag deutlich geworden, der anlässlich der Oktoberwoche im Pädagogischen Zentrum tagte. Fazit: Für Starkregenereignisse wie an der Ahr gibt es keine Blaupause. Aber im Kreis Höxter wird der Hochwasserschutz derzeit an vielen Stellen verbessert.

Von Jürgen Vahle