Hochzeit ist ein Grund zum Feiern

„Wir sind seit dem 1. Februar für den Taxibetrieb in Nieheim, Marienmünster und Steinheim zuständig“, sagt Martin Nolte, Gründer und Inhaber von Taxi Nolte aus Nieheim. Mit der Übernahme des Steinheimer Betriebes City-Taxi komplettiert Nolte sein Angebot für die Region. Für die Kunden in Steinheim wird sich dadurch nichts verschlechtern. „Im Gegenteil“, verspricht Fatih Öztürk, ehemaliger Inhaber von City-Taxi, „unsere Steinheimer Kunden profitieren von dem breiteren Angebot.“

Drei Städte, ein Ansprechpartner: Mit der Übernahme der Firma City-Taxi von Fatih Öztürk (links) ist Martin Nolte mit seinem Unternehmen nun für den Taxi-Service in Nieheim, Marienmünster und Steinheim zuständig.

So stehen nun auch die Spezialfahrzeuge des Nieheimer Anbieters für Fahrten in Steinheim zur Verfügung. Transporte etwa von Rollstuhlfahrern sind so kein Problem mehr.