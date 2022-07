Hochzeitsmesse mit Wow-Effekt

Katharina Fankidejski und 39 Partner drehen Werbespot auf dem Hof Obermeier in Schloß Holte-Stukenbrock – Spenden für „Fruchtalarm“

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Junggesellinnenabschied auf der Alpaka-Wiese, die besten Freundinnen tragen Blumenkränze im Haar, die sie selbst im Flower-Crown-Workshop gefertigt haben, es gibt Cocktails, Brautmode, Torte, eine Sängerin und eine Traurednerin: Die Floristin Katharina Fankidejski wird mit ihrem Unternehmen „Echtzeit“ am Sonntag mit 39 Partnern auf dem Hof Obermeier an der Kaunitzer Straße 436 eine „Magical Bachelorette and Wedding Party“ gestalten rund um den schönsten Tag im Leben.

Von Monika Schönfeld