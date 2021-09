Höcke-Auftritt in Paderborn: Bündnis ruft zu Protest auf

AfD-Veranstaltung am 15. September auf dem Marktplatz – Gegendemonstration mit Reden und Zug in die Innenstadt

Björn Höcke in Paderborn: Mehr als 1000 Menschen nahmen vor fünf Jahren an Gegenveranstaltungen teil.

Höcke, der AfD-Fraktionschef im Thüringer Landtag ist, soll an dem Tag, wie berichtet, gemeinsam mit den AfD-Bundestagskandidaten Günter Koch (Paderborn) und Udo Hemmelgarn (Lippe I) ab 17 Uhr auf dem Marktplatz auftreten. Beim letzten Auftritt des umstrittenen Politikers in Paderborn vor fünf Jahren hatten mehr als 1000 Menschen an Gegenveranstaltungen teilgenommen.

Wie das Bündnis mitteilte, sei in Paderborn kein Platz für „rassistische Hetze“ sowie für „Verschwörungsideologien und Faschismus“. Deshalb stelle sich das Bündnis „dieser faschistischen Melange“ entgegen. Der Protestaktion beginnt um 16 Uhr auf der Wiese hinter dem Florianparkplatz (Bahnhofstraße 14). Nach Redebeiträgen wollen die Teilnehmer Richtung Innenstadt ziehen.