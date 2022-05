Hoekerfest-Neustart ohne Top-Acts

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Hoekerfest zurück – allerdings ohne Top-Acts. „Wir verzichten diesmal auf die Verpflichtung namhafter Künstler“, bestätigt Pro-Herford-Chef Frank Hölscher. Eine rauschende Party soll es Ende August in der Innenstadt dennoch werden.

In Vor-Pandemie-Zeiten lotste die Stadtmarketing-Agentur im Sommer regelmäßig mehr oder weniger bekannte Sänger und Gruppen in die Hansestadt. In den vergangenen Jahren waren dies unter anderem Henning Wehland, Fünf Sterne Deluxe, Frida Gold, Culcha Candela, Marquess und Roberto Blanco. Möglich waren diese Gratis-Konzerte aber nur durch die finanzielle Unterstützung von Bugatti, Brax und Ahlers.