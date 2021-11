Hoffnung für die Zukunft gesät

„Wir helfen dem Wald, wieder grün zu werden!“ So lautete das Motto der gemeinsamen Pflanzaktion des evangelischen Familienzentrums Arche Oberbauerschaft mit Kindern, Eltern und der Waldgenossenschaft Oberbauerschaft.

Bereits im Frühjahr hatten die Kinder der Arche im Außengelände emsig und voller Elan Eicheln gesammelt, die zu keimen begannen. Daraufhin pflanzten die Erzieherinnen mit den Jungen und Mädchen rund 350 Eicheln in Maurerkübel. So konnten alle die jungen Schösslinge beim Wachsen beobachten.

Auch die Eltern unterstützten die Aktion fleißig, denn sie sammelten ausgewaschene Tetrapacks, zum Beispiel Milchpackungen, an denen die Falz oben abgeschnitten war. Diese Tetrapacks verwendeten die Erzieherinnen dann mit den Kindern, um die Eichen zu „pikieren“ und pflanzten je eine Eiche in eine Milchpackung. So konnte die Eiche eine lange Pfahlwurzel bilden, die für den Baum von großer Bedeutung ist.

Wer von Oberbauerschaft aus ins Wiehengebirge schaut, erkennt schnell, dass der Wald Hilfe benötigt. Und so war es für die Kinder selbstverständlich, dass die kleinen Eichen in den Wald gepflanzt werden sollten.

Und vor wenigen Tagen war es endlich soweit: In Vorbereitung und Kooperation mit dem zuständigen Förster Jürgen Rolfs sowie dem Vorsitzenden der Waldgenossenschaft Oberbauerschaft Christoph Meyer zu Kniendorf und dem stellvertretenden Vorsitzenden Dirk Wissmann wurden in einer gemeinsamen Pflanzaktion alle Eichen im Waldstück der Breitenbrink-Gemeinschaft ausgepflanzt.

Freuen sich über die Pflanzaktion: (von links) Julia Bachmann, Claudia Radtke, Dirk Wissmann, Christoph Meyer zu Kniendorf und Annemarie Diekmann.

Rund 50 Kinder und Eltern waren mit großem Eifer dabei. Die Kinder haben gemeinsam mit ihren Eltern Löcher gegraben, die kleinen Bäumchen aus dem Tetra-Pack gelöst und mit viel Liebe eingepflanzt. Damit die jungen Pflanzen bei Pflegearbeiten nicht übersehen werden, wurde an jeden Baum ein Pfahl oder Ast gesteckt. Auch Julia Bachmann, Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Hüllhorst, hat die Aktion unterstützt und selbst einige kleine Eichenbäume gepflanzt. Für die fleißigen und anschließend sehr hungrigen Helfer übernahm der Hof Oevermann die Kosten der Verpflegung.

Die Folgen des Klimawandels waren an diesem Tag für alle deutlich zu sehen, es stand kaum ein Baum mehr in dem sonst dicht bewachsenen Waldteil. Die Kinder und Eltern konnten einen kleinen Teil dazu beitragen, für eine Wiederbewaldung zu sorgen. Sie haben gleichzeitig Hoffnung für die Zukunft gesät.

„Nun werden wir regelmäßig mit den Kindern das Waldstück besuchen und schauen wie es unseren Eichen geht“, heißt es aus der Arche. „Und auch die Familien haben für ihre Spaziergänge ein weiteres Ziel und werden gespannt beobachten, wie sich der Wald weiter verändert.“