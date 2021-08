Hoffnung ruht auf den Landwirten

Ausschuss beschließt Stellungnahme zum Bahnübergang Brümmelstraße in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus haben zwar wenig Hoffnung, aber die stirbt bekanntlich zuletzt. In der Sitzung am Donnerstag wurde die Stellungnahme der Stadt zum möglichen Rückbau des Bahnübergangs an der Brümmelstraße beschlossen.

Von Viola Willmann