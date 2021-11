Hofvergnügen mit Überraschungsgast

Espelkamp

Frotheim feierte jetzt sein weihnachtliches Hofvergnügen. Ein ganzes Dorf hatte schon bei der Vorbereitung hinter dieser Idee gestanden und sie unter Einhaltung der gültigen Corona-Regeln am Samstag umgesetzt. Veranstaltungsort war der Hof Meier an der Stellerrieger Straße 26. In Frotheim und darüber hinaus ist der Biohof Wiehenglück sehr bekannt. Besonders prägend ist das Fachwerk-Backhaus im nostalgischen Flair.

Von Andreas Kokemoor