Hohe Autodichte in OWL

Mit Ausnahme der Stadt Bielefeld sind in allen OWL-Kreisen mehr private Pkw zugelassen als im bundesweiten Durchschnitt. Daten des Kraftfahrtbundesamtes zufolge kommen deutschlandweit auf 1000 Einwohner 521 Autos privater Halter.

In der Region sind mit Ausnahme Bielefelds mehr Privat-Pkw zugelassen als im Bundesschnitt

Im bundesweiten Durchschnitt kommen auf 1000 Einwohner 521 Privat-Pkw. In OWL liegen alle Landkreise über diesem Wert, nur die Großstadt Bielefeld darunter.

In Ostwestfalen-Lippe weist derweil der Kreis Höxter mit 617 Privat-Pkw pro 1000 Einwohner die höchste Dichte auf, gefolgt von den Kreisen Minden-Lübbecke (612) und Herford (602). In den Kreisen Gütersloh und Lippe kommen jeweils 579 Privatwagen auf 1000 Bürger, im Kreis Paderborn sind es 553. In der Großstadt Bielefeld liegt die Zahl indes bei 462.