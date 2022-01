Hohe Strompreise treffen Arme hart

Auch für Leistungsempfänger wie Arbeitslosengeld- und Grundsicherungsbezieher oder Hartz-IV-Empfänger steigt durch höhere Energiepreise die Belastung. Die Problematik zeigte die Verwaltung im Sozialausschuss auf: Zwar werden ihnen Heizkosten in tatsächlicher Höhe erstattet. Die Stromkosten gelten aber als pauschal in den monatlichen Regelsätzen enthalten. Was bedeutet: Wenn der Strompreis steigt, bleibt am Ende weniger Geld für andere Dinge übrig.

