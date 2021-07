„Bleib an meinem Herzen, fühle dessen Schlag“ - Herzklopfen wie in dem von Robert Schumann vertonten Gedicht von Adalbert von Chamisso verursachten die Sopranistin Paula Rohde und der Pianist Lukas Ziesché am Sonntagabend bei den Zuhörern in der ausgebuchten Herz-Jesu-Kirche in Halle. Mit ihrem klaren, lyrischen Sopran und ihrem wundervollen Ausdruck führte Paula Rohde das Publikum durch Höhen und Tiefen der Liebe. Lukas Ziesché begleitete sie einfühlsam und kongenial am Klavier. „Wir kennen uns aus unserer Studienzeit an der Hochschule für Musik in Detmold“, so Ziesché, der in Halle aufgewachsen ist. „Anfang dieses Jahres hatten wir die Idee, zusammen einen Liederabend zu erarbeiten, im April begannen wir mit den Proben“. Heraus kam ein Programm mit dem Schwerpunktthema „Liebe“ und großer Bandbreite an Komponisten.

