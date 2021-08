Zuerst brannten Mülltonnen, die an dem Wohnhaus an der Goethestraße in Gohfeld standen. Von dort aus breitete sich das Feuer auf zwei Autos aus. Die Fahrzeuge wurden zerstört. In der Folge griffen die Flammen auch auf das Hausdach über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Der Sachschaden liegt bei mehr als 100.000 Euro.

Foto: Feuerwehr Löhne