Höhere Abgaben – aber mehr Netto

Gutverdiener müssen im kommenden Jahr bei den Sozialabgaben mit Mehrkosten von bis zu 669 Euro rechnen. In gleicher Größenordnung werden dann auch deren Arbeitgeber zusätzlich belastet. Hintergrund sind zum Jahreswechsel teils deutlich steigende Beitragsbemessungsgrenzen und höhere Sätze in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Das Positive: Dank Steuerentlastungen bleibt am Ende trotzdem mehr Netto vom Brutto als in diesem Jahr – absolut sogar mehr als bei Durchschnittsverdienern.

Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sollen 2023 auf bis zu 4987,50 statt bislang 4837,50 Euro Bruttoverdienst im Monat fällig werden. Bei der Renten- und Arbeitslosenversicherung werden im Westen bis zu 7300 statt aktuell 7050 Euro belastet. Die Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen erfolgt jährlich abhängig von der Lohnentwicklung. Demnach seien die Bruttolöhne im für 2023 maßgebenden Jahr 2021 im Schnitt um 3,3 Prozent gestiegen. Im laufenden Jahr war die Beitragsbemessungsgrenze gegenüber 2021 unverändert geblieben – als Folge der stagnierenden Lohnentwicklung im Corona-Jahr 2020. Das hatte es zuletzt 2007 gegeben. Im Zuge der Finanzkrise war die Grenze im Jahr 2011 sogar einmal leicht gesunken.

Höhere Beitragssätze für gesetzliche Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung

Zusätzlich zum höheren Betrag, der bei Gutverdienern vom Lohn zur Berechnung der Sozialabgaben herangezogen wird, sorgen weitere Komponenten 2023 für Mehrbelastungen, die alle Beitragszahler treffen. So ist ein Anstieg der Beitragssätze in der Arbeitslosenversicherung von derzeit 2,4 auf 2,6 Prozent vorgesehen. Und in der Krankenversicherung soll der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz von 1,3 auf 1,6 Prozent steigen.

Wer mindestens 7300 Euro im Monat (87.600 Euro im Jahr) verdient, muss 2023 mit einer Mehrbelastung von 663 Euro (mit Kindern) oder als Kinderloser wegen höherer Beiträge in der Pflegeversicherung von 669 Euro rechnen. Dann wären auf das Jahr gerechnet Sozialversicherungsbeiträge von 15.046 statt 14.383 beziehungsweise 15.256 Euro statt 14.586 Euro fällig. Der Arbeitgeber zahlt – ohne den Zuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung – den gleichen Betrag.

Gutverdiener zahlen deutlich mehr Sozialabgaben

Bei Durchschnittsverdienern mit 50.400 Euro Jahresbrutto liegt die Mehrbelastung auf Jahressicht bei 126 Euro. Die Sozialabgaben belaufen sich dann auf 10.193 statt 10.067 Euro (mit Kindern) beziehungsweise 10.370 statt 10.244 Euro bei Kinderlosen.

Da den Plänen der Bundesregierung zufolge aber 2023 die Steuerbelastung sinken soll, werden die Arbeitnehmer aber mehr Geld im Portemonnaie haben. Bei Gutverdienern mit 87.600 Euro Jahresbrutto reduziert sich in Steuerklasse 3 mit zwei Kindern und Kirchensteuerpflicht die Last nach derzeitigem Stand um 1009 auf 14.180 Euro. Damit bliebe in diesem Fall auf Jahressicht noch 346 Euro mehr als im laufenden Jahr. Bei einem Jahresbrutto von 50.400 Euro soll die Steuerlast um rund 423 auf 4003 Euro sinken. So blieben dann unterm Strich netto knapp 300 Euro mehr.

Lindner plant wegen Kaufkraftverlust noch höhere Steuerentlastung

Es könnte am Ende noch mehr werden. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will den Steuergrundfreibetrag 2023 stärker erhöhen als bislang geplant und weitere Werte anpassen – zum Ausgleich der Rekordinflation. Ein Einkommen von 43.000 Euro habe nur noch die Kaufkraft von 39.000 Euro, sagt Lindner. Der Staat dürfe deshalb nicht Steuern erheben, als seien es noch 43.000 Euro Kaufkraft.